ArmoniosaMente. Torna a Fiumalbo il tradizionale concerto "promenade" nelle quattro chiese dell'antico borgo

Torna, mercoledì 3 agosto, a Fiumalbo, il tradizionale concerto “promenade”, la passeggiata musicale, proposta dalla rassegna “ArmoniosaMente”, che fa tappa nelle quattro chiese dell’antico borgo appenninico registrando sempre il tutto esaurito e un grande apprezzamento del pubblico.

Il concerto, tenuto dal maestro organista Pierluigi Mazzoni, inizia con un’anteprima alle 17, nel santuario di Santa Maria del Costolo, dove verranno eseguiti brani di John Stanley e di Domenico Cimarosa. Alle 17.15, parte la conferenza itinerante per il centro storico di Fiumalbo condotta da Andrea Nardini.

La seconda parte del concerto inizia alle 21, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, da qui, l’organista e il pubblico si sposteranno nell’oratorio di Santa Caterina, detto dei Rossi, e, infine, nell’oratorio dell’Immacolata Concezione, detto dei Bianchi.

Per la parte serale del concerto, il maestro Mazzoni eseguirà brani di Antonio Vivaldi e Alessandro Grazioli, di Giovanni Battista Candotti e di Guillaume Lasceaux, di Giuseppe Ceruti e Giovanni Morandi.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Pierluigi Mazzoni è organista, direttore di coro e docente. Dopo aver iniziato a studiare musica a soli 5 anni, si è diplomato in organo al Conservatorio di Monopoli, prendendo parte successivamente a numerose attività di perfezionamento. È organista presso la basilica cattedrale di Maria Santissima della Madia e direttore artistico della Schola Cantorum e dell’ensemble Laudate Domino di Monopoli. Svolge un’intensa attività didattica e concertistica, curando numerose produzioni concertistiche per la tutela e diffusione del patrimonio musicale e organario, in particolare quello pugliese. È direttore artistico del Festival internazionale “Sit Laus Plena” (Monopoli) e della Rassegna organistica “Città di Cisternino” (Cisternino).