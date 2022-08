“Armoniosamente”, concerto per organo solo a Frassinoro  

Organista di eccezionale talento, Simone Della Torre è il protagonista del concerto per organo solo in programma a Frassinoro martedì 16 agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta e San Claudio. Il concerto, a ingresso libero, fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è organizzato in collaborazione e con il sostegno del Comune di Frassinoro.

Simone Della Torre aprirà il concerto con tre brani di Bach, tra i quali il Preludio e fuga in Re minore BWV 539, proseguendo poi con il compositore tedesco Georg Muffat e con Giuseppe Verdi, di cui eseguirà il Preludio dal Simon Boccanegra e l’Ave Maria dall’Otello. Nel programma anche brani di Vincenzo Antonio Petrali, Théodore Dubois e Alexandre Guilmant.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Simone Della Torre, cremasco, si è diplomato in Organo e composizione organistica sotto la guida di Maurizio Ricci e in Clavicembalo con Edoardo Bellotti. In seguito, si è perfezionato in organo e clavicembalo presso la Scuola civica di Milano e ha seguito diverse masterclass e corsi sulla musica antica spagnola a Santiago de Compostela. Interessato ai rapporti tra la musica e le arti visive, si è laureato in Architettura e ha all’attivo diversi progetti e seminari tra musica, arte e poesia. Insegnante di organo e composizione organistica, svolge attività concertistica in Italia e all’estero. Coordina il progetto “Organo pleno”, che ha l’obiettivo di approfondire il repertorio e lo strumento da un punto di vista multidisciplinare e di aprire nuovi orizzonti alla didattica musicale. Interessato alla musica contemporanea, ha eseguito diversi brani organistici in prima assoluta.