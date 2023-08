“Armoniosamente” a Frassinoro con flauto e duo di arpe

Propone fantasie musicali per flauto e duo di arpe il concerto che il flautista Giovanni Mareggini e gli arpisti Davide Burani e José Antonio Domené terranno sabato 19 agosto, alle 21, nella chiesa della Beata Vergine Assunta e San Claudio di Frassinoro. L’appuntamento, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

I tre artisti di livello internazionale eseguono un repertorio che spazia da Bach a Piazzolla passando per un “Fandango” di Luigi Boccherini, Mozart, la Sonata in Fa maggiore n. 2 dell’arpista francese François-Joseph Naderman, Beethoven, la Parafrasi su Eugene Onegin di Tchaikovsky, per arrivare allo spagnolo Manuel De Falla e concludere, appunto, con Histoire du tango di Astor Piazzolla.

Giunta alla dodicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, in collaborazione con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia - Romagna.

Gli artisti

Giovanni Mareggini, flautista, è vincitore di concorsi internazionali e ha collaborato con numerose orchestre prima di intraprendere la carriera cameristica e solistica. Fondatore di Icarus ensemble, ha suonato in festival e teatri in tutto il mondo, eseguendo numerose prime assolute di compositori contemporanei. Ha inciso per numerose case discografiche e, nel 2021, per l’etichetta Limen, è uscito “Notturni” il suo ultimo lavoro discografico dedicato al flauto e all’arpa, che contiene prime incisioni assolute, in duo con Davide Burani. È docente di Prassi esecutiva e repertorio flautistico all’Istituto superiore di studi musicali Peri-Merulo di Reggio Emilia.

Davide Burani, arpista, è modenese di nascita. Si è diplomato in pianoforte al Conservatorio di Genova e ha ottenuto il diploma di secondo livello in arpa al Conservatorio di Parma. È prima arpa della Filarmonica dell’Opera italiana Bruno Bartoletti e collabora, in qualità di prima arpa, con le orchestre della Radio Svizzera Italiana, del Teatro Comunale di Bologna, con l’Orchestra sinfonica dell’Emilia Romagna e con l’Orchestra sinfonica delle isole Baleari. Si esibisce in diverse formazioni e ha inciso per numerose case discografiche.

José Antonio Domené è uno degli artisti spagnoli più rappresentativo della sua generazione. Si è formato al Conservatorio Reale Superiore di Madrid e si è perfezionato al Royal College of Music di Londra. Vincitore di numerosi concorsi, collabora con molte orchestre spagnole e internazionali. È membro fondatore dell’Associazione spagnola degli arpisti e le sue registrazioni come solista e con formazioni da camera sono trasmesse per Radio Classica de Rne e nella trasmissione Cataluya Musca della radio della Catalogna.