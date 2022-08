“Armoniosamente”, concerto di Ferragosto a Roccapelago  

Indirizzo non disponibile

Ferragosto in musica a Roccapelago con la rassegna “ArmoniosaMente” e il concerto per organo solo del giovanissimo musicista Edoardo Mari. L’appuntamento con la musica è alle 21, nella chiesa della Conversione di San Paolo, a ingresso libero. Il concerto sarà preceduto, a partire dalle 20, da una conferenza dedicata agli assalti ai castelli del Frignano raccontati nel Codice Lucchese di Giovanni Sercambi alla quale seguiranno una visita guidata al Museo delle mummie e un approfondimento sulla storia e l’arte della chiesa di San Paolo. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione di volontariato Pro Rocca e con l’ottava edizione di Itinerari organistici devozionali.

Edoardo Mari proporrà un repertorio tra Rinascimento e Barocco con brani di organisti compositori prevalentemente italiani come Claudio Veggio, Amante Franzoni, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Baldassarre Galuppi, Gaetano Valerj e Niccolò Moretti.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Edoardo Mari, veneto, classe 1999, si è approcciato fin dall’infanzia al pianoforte. Ha iniziato gli studi musicali alla scuola di musica Monteverdi di Sermide, dove ha concluso con l’ultimo anno di pianoforte jazz. All’organo si è avvicinato da autodidatta e nel 2019 è stato ammesso al triennio accademico al Conservatorio di Mantova. Ha prestato servizio come organista in diverse parrocchie delle diocesi di Adria-Rovigo e di Mantova e ha tenuto concerti in diverse città italiane. Nel 2022 ha vinto il primo premio al Platina international music festival.