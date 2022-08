ArmoniosaMente. A Montalto, concerto per viola e violino con i maestri Urbani e Benvenuti

Viola e violino sono gli strumenti protagonisti del concerto in programma sabato 6 agosto, a Montalto Vecchio di Montese, nella chiesa di San Giorgio, nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”. Il concerto inizia alle 21 ed è a ingresso libero.

Rita Urbani alla viola e Alessio Benvenuti al violino apriranno il concerto come solisti, eseguendo due pezzi di Johan Sebastian Bach per violino solo (dalla seconda partita per violino solo BWV 1004 in re minore) e per viola sola (dalla suite n.1 in sol maggiore BWV 1007 per viola sola). Il programma della seconda parte prevede il duo per violino e viola in sol maggiore di Franz Anton Hoffmeister e il duo per violino e viola KV 424 in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Rita Urbani, musicista e didatta, si è diplomata in viola sotto la guida di Piero Farulli, del leggendario Quartetto Italiano, e ha frequentato corsi in Italia e all’estero. Si è specializzata anche in metodologie didattiche inclusive e come operatrice musicale in contesti sanitari, lavorando come musicista in corsia all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. È docente di quartetto al dipartimento di Musica da camera e amatori della scuola di musica di Fiesole e collabora a importanti progetti italiani ed europei sulla musica. Dal 2019 è anche docente dell’associazione In Armonia, impegnata nella diffusione della musica orchestrale fra bambini e ragazzi con disabilità.

Alessio Benvenuti si è esibito in pubblico per la prima volta a 6 anni, eseguendo al pianoforte musiche di Bach, Mozart e Beethoven. A 8 anni il primo concerto per organo e a 12 il primo al violino, con i “24 Capricci” di Niccolò Paganini. Ha proseguito gli studi alla Juilliard School of Music di New York e al Royal College of Music di Londra. Ha all’attivo oltre duemila concerti in tutto il mondo e da anni affianca la professione di direttore d’orchestra a quella di solista dirigendo l'Orquesta Juvenil y Infantil di Medellin (Colombia), la Palestinian Youth Orchestra, l'Orchestra Sinfonica di Manila.