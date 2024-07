Armoniosamente, a Montefiorino Bach e Vivaldi eseguiti da due fisarmoniche

La famosissima Toccata e fuga in Re minore di Bach come non l’avete mai sentita: eseguita non all’organo ma per due fisarmoniche. È la “sfida” musicale che il duo DissonAnce propone con il concerto in programma domenica 21 luglio, alle 21, nel Teatro comunale di Montefiorino. L’appuntamento fa parte della rassegna “ArmoniosaMente” ed è a ingresso libero e gratuito.

Il duo DissonAnce, formato dai fisarmonicisti Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, eseguirà anche l’Ouverture dalla “Gazza ladra” di Gioacchino Rossini e il Concerto in La minore Bwv 593 di Antonio Vivaldi.

Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, diplomati al Conservatorio di Firenze, si sono conosciuti a un corso di perfezionamento e si sono fatti notare con un primo cd che combina antico e moderno registrato in una cappella cimiteriale. Il loro intento è “cavare” un’identità diversa dallo strumento ad ance più noto del repertorio folclorico: la fisarmonica, appunto. Propongono, quindi, riletture e adattamenti di musica dedicata a strumenti a tasto, tra i quali l’organo e il clavicembalo, ma anche produzioni originali scritte appositamente per il duo.

Giunta alla tredicesima edizione, la rassegna “ArmoniosaMente” propone un ricchissimo calendario di concerti in chiese, pievi e parchi di tutta la provincia di Modena che proseguirà fino a ottobre. La manifestazione è realizzata dall’associazione Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” con la direzione artistica di Stefano Pellini, con Cantieri d’arte e i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Regione Emilia Romagna e di Fondazione di Modena e la collaborazione dell’Arcidiocesi di Modena Nonantola. L’edizione 2024 di “ArmoniosaMente” gode anche del prestigioso patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione come evento in preparazione al Giubileo 2025.