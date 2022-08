“Armoniosamente”, a Roccamalatina duo organo e voce  

Martedì 16 agosto, a Roccamalatina, concerto in duo per organo e voce con i giovani artisti Edoardo Mari e Martina Debbia nell’ambito della rassegna “ArmoniosaMente”. L’appuntamento è alle 21, nella chiesa della Beata Vergine Assunta, l’ingresso è libero. Il concerto è organizzato in collaborazione con la Parrocchia di Roccamalatina.

Edoardo Mari, all’organo, e la mezzosoprano Martina Debbia eseguono brani che spaziano dal barocco di Bernardo Pasquini, Baldassarre Galuppi e Haendel fino al Panis Angelicus di César Franck e all’Ave Maria di Schubert.

“ArmoniosaMente”, la rassegna che fino a settembre attraversa tutto il territorio modenese con un ricco calendario di concerti in chiese, pievi e parchi, è realizzata con la direzione artistica di Stefano Pellini e Davide Burani dalle associazioni Amici dell’organo “Johann Sebastian Bach” e Cantieri d’arte, in collaborazione con i Comuni che ospitano i concerti e con il sostegno della Fondazione di Modena, nell'ambito del Bando "Mi metto all'opera", e della Regione Emilia - Romagna.

Edoardo Mari, veneto, classe 1999, si è approcciato fin dall’infanzia al pianoforte. Ha iniziato gli studi musicali alla scuola di musica Monteverdi di Sermide, dove ha concluso con l’ultimo anno di pianoforte jazz. All’organo si è avvicinato da autodidatta e nel 2019 è stato ammesso al triennio accademico al Conservatorio di Mantova. Ha prestato servizio come organista in diverse parrocchie delle diocesi di Adria-Rovigo e di Mantova e ha tenuto concerti in diverse città italiane. Nel 2022 ha vinto il primo premio al Platina international music festival.

Martina Debbia ha iniziato a studiare canto a 16 anni, a Sassuolo. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureata all’Istituto superiore di studi musicali Peri di Reggio Emilia. Fin da giovanissima, si è esibita in concerti e rassegne musicali con orchestre e gruppi strumentali dedicandosi al repertorio operistico ma senza trascurare quello sacro e cameristico. Negli anni ha seguito masterclass e corsi di perfezionamento come mezzosoprano. È stata finalista e semifinalista in importanti concorsi lirici internazionali per l’opera lirica e la musica sacra. È artista del Coro aggiunto della Fondazione Teatro Comunale di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza.