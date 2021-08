Armoniosamente, a Zocca il concerto “Harmonia sacra”

Il “Divin barocco”, ovvero la musica sacra nel secolo del barocco, è il filo conduttore del concerto in programma mercoledì 11 agosto, alle 21, a Villa Fabio (in via Vignolese 3101) a Zocca. Il concerto, intitolato “Harmonia Sacra” vedrà sul palco il soprano Valeria La Grotta con Gian Andrea Guerra al violino e Luigi Accardo al clavicembalo e all’organo.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, è a ingresso libero e gratuito nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, presentarsi muniti di mascherina e in possesso del Green pass ed esibirlo all’ingresso.

I tre artisti si esibiranno in un programma che propone anche il mirabolante “Laudate Domino” per voce sola e basso continuo di Claudio Monteverdi, un mottetto altamente virtuosistico che mette in musica alcuni versetti del Salmo 150 in cui si nominano strumenti musicali, e il “Domine Deus” di Antonio Vivaldi, tratto dal più popolare dei tre “Gloria” scritti dal compositore veneziano. Di Leonardo Leo, uno dei grandi operisti della scuola napoletana, eseguiranno “Ad te suspiramus”, tratto dal “Salve Regina” in Fa maggiore, al quale seguiranno una Cantata di Johann Sebastian Bach e “Rejoice”, di Händel, una delle più sfavillanti e virtuose tra le arie di tutta la musica barocca, il cui testo – “esulta grandemente figlia di Sion, gioisci figlia di Gerusalemme” – è tratto dal capitolo 9 del profeta Zaccaria.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

