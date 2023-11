La magia dell'arpa celtica e il coraggio della poesia in un concerto letterario

Una serata lenta e onirica, un salto fuori dal tempo e dalla frenesia quotidiana: ci immergeremo nelle magiche vibrazioni dell'Arpa Celtica, di antiche ballate irlandesi, danze melodiche ed evocative, transitando in mondi paralleli, abdicando dalla mente ordinaria, anche attraverso il "Pensiero Poetico", il "Pensiero del Cuore".



La musica accompagnerà il reading delle poesie tratte dalla Antologia "Dall'Altrove. Frammenti di una ricerca interiore" dell'autrice Manuela Monari. Edito da Puntoacapo Edizioni.



Poesie che tracciano un cammino esistenziale di ricerca interiore, di aspirazioni dell'anima, di contatto con la vita nelle sue emozioni, aneliti e sfumature sfaccettate, un inno e un incontro con la Natura e la natura misterica di ogni cosa.



Una narrazione personale che in fondo è la narrazione di ognuno di noi.



Perchè tutti siamo "storie" che attendono di essere raccontate e condivise.



"Non sento la poesia come atto stilistico, come un tecnicismo di parole e forma, schemi metrici, ma come un atto rivoluzionario della coscienza, come atto sciamanico, come stare in una dimensione altra dove non ci sono regole, se non l’improvviso barlume di attimi di presenza, di coscienza ampliata. La poesia è pura rivelazione".



E unire l'armonia dell'Arpa alla voce della Poesia sarà certamente un inno alla pace e alla bellezza. Almeno questo sarà il nostro intento da condivider insieme.



Vi aspettiamo con Gioia.



Manuela e Stefania

Per prenotare il vostro posto: MANUELA 3474155690



Manuela Monari,

insegnante, scrittrice, Counselor ad indirizzo Mindfulness, Custode del Mantra Madre, Therapy Forest Guide, Guida di Meditazione,



Stefania Oriente, eccellente arpista celtica