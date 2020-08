Quattro giovani arpiste per la penultima esibizione di "Note e Arte nel Romanico"

Il quattordicesimo e penultimo appuntamento per la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” edizione 2020 avrà luogo Mercoledì 19 agosto 2020, alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Riolunato, diversamente da quanto riportato sulla locandina.

Protagoniste della serata saranno Marta Della Monica, Clorinda Crescenzo, Antonietta Lamberti e Martina Landi, arpiste, allieve del M° Davide Burani presso il Conservatorio “G. Martucci” di Salerno.

Queste giovani promesse ci proporranno un ricco e variegato programma di sonate, fantasie e danze dal titolo “Rimembranza di Napoli”.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Ricordiamo inoltre che i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19. Visti i posti a sedere limitati, si prega di accedere per tempo alle sedi dei concerti, evitando assembramenti anche nelle fasi di parcheggio dell’auto. Quest’ultimo dovrà avvenire non in prossimità del luogo dedicato al concerto per permettere le operazioni di accoglienza del pubblico e il deflusso dopo il concerto. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso della mascherina.

La direzione artistica si riserva la possibilità di annullare il concerto per cause di forza maggiore o di apportare modifiche al programma.

Tutte le informazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Note e Arte nel Romanico”.