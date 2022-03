Arte, astronomia e scienza insieme nella mostra “La Tredicesima Costellazione”

Indirizzo non disponibile

La mostra “La Tredicesima Costellazione”, visitabile da sabato 2 Aprile a lunedì 2 Maggio (ingresso gratuito; info: 059/224726) presso il Planetario Civico “Francesco Martino” si compone di opere realizzate dal pittore ispirandosi alle dodici costellazioni zodiacali, alle quali si aggiunge la tredicesima, “Ofiuco”, proposta dall’artista secondo la sua personale interpretazione e declinata in svariate forme artistiche quali gioielli ed elementi d’arredo ed Exclusive Wine.



A fare da cornice, un video che proietta le opere sulle note dell’ inedita composizione “Aurora Borealis” del sound designer Andrea Pozzoli.

Nelle sale del Planetario sarà inoltre esposta un’antologia di dieci dipinti realizzati dal pittore.

Il vernissage, previsto per sabato 2 Aprile alle ore 18.00, vedrà l’esclusiva esposizione dell’opera “Sky Space” che per sette mesi ha orbitato intorno alla Terra nella Stazione Spaziale Internazionale.

Lo stesso giorno avverrà il lancio de “La Tredicesima Costellazione" in Non-Fungible Token, grazie alla collaborazione del Crypto-Professional Michele Zilocchi.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid19.

Per informazioni: info@rossanoferrari.art - Ideedicomunicazione@gmail.com