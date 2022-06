Arte in Castello Campori con il Miniquadro Città di Soliera

Indirizzo non disponibile

Prenderà il via domenica 19 giugno alle 10.30 per concludersi domenica 26 giugno, la 13ª edizione del “Miniquadro Città di Soliera”, la rassegna di arte pittorica contemporanea allestita negli spazi del Castello Campori, proposta dall'Associazione Amici dell'Arte e dalla Fondazione partecipata per la cultura Campori, con la collaborazione del Comune di Soliera.

Anche quest’anno partecipano affermati pittori del panorama italiano con opere di dimensioni che non superano i 30x40 centimetri. Alcuni nomi spiccano fra gli altri, noti al pubblico per aver partecipato a passate edizioni della Biennale e per i riconoscimenti ottenuti: Chiarani, Marini, Davoli, Erani, Gueggia e Filippi.

All’interno della manifestazione viene allestita la mostra dello scultore Claudio Nicoli.

La mostra, a ingresso libero, si potrà visitare dal 19 giugno al 26 giugno (giorni festivi e prefestivi: 10,30-12,30; 16,00-22,30 – giorni feriali: 20,30-22,30).

Domenica 26 giugno alle ore 13, a manifestazione conclusa, alla presenza delle autorità, degli artisti e della giuria, la premiazione dei primi tre quadri vincitori e del quadro preferito dai visitatori della mostra. Per informazioni: 059.568543 www.solierarte.it