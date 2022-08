Arte in Tabaccheria, in esposizione le opere del ritrattista figurativo Antonio Motta

Antonio Motta, ritrattista figurativo in maniera naif, espone dal 11 al 26 agosto 2022 una serie di ritratti nell'ambito della IX Edizione della mostra permamente "Arte in Tabaccheria" presso la Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 08:00-13:00 e 15:30-19:30, il Mercoledì 8:00-13:00 e 17:00-19:30.

Dal 7 Gennaio al 30 Dicembre 2022 diciannove esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri. Per maggiori informazioni, consultare il sito web o contattare l'indirizzio email riv197mo@gmail.com.