Arte in Tabaccheria, il nono artista della VII Edizione è Luigi Camellini

Luigi Camellini, pittore novellarese naif, espone dal 29 luglio al 12 agosto opere di forte impatto riflessivo dei tempi andati con l'era moderna, cosa abbiamo perso e di cosa l'industrializzazione e il consumismo hanno privato l'uomo. Opere di contestazione e allarmismo contro i danni provocati dall'uomo moderno in contrasto con la vita scandita dalle stagioni dell'uomo della campagna.

Nono artista di "Arte in Tabaccheria" VIII Edizione presso Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, le sue opere saranno visibili dal lunedì al sabato orari 08.00 - 13.00 e 15.30 - 19.30, il mercoledì 8.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30.

Causa pandemia e restrizioni le esposizioni procedono comunque, anche se a singhiozzo, perchè la speranza è che tutto finisca nel migliore dei modi.

Dal 2 gennaio al 24 dicembre 2021 venti esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri. Per maggiori informazioni, visitare il sito web oppure contattare riv197mo@gmail.com.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...