Arte in Tabaccheria, in mostra le opere di Manuela Chittolina

Manuela Chittolina, pittrice mantovana, espone dal 5 al 19 novembre 2020 opere a tema femminile alla Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti. Diciottesima artista di "Arte in Tabaccheria" VII edizione, le sue opere saranno in mostra durante gli orari di apertura della tabaccheria di Via del Perugino: dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 1300 e dalle 15.30 alle 1930, il mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.30.

Per maggiori informazioni visitare il sito web oppure contattare l'indirizzo email riv197mo@gmail.com.

