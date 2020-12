Arte in Tabaccheria: le fotografie di Silvano Fontanesi chiudono la VII Edizione

Silvano Fontanesi, fotografo della luce, espone dal 9 al 24 dicembre 2020 fotografie d'ambiente. Ventesimo e ultimo artista di "Arte in Tabaccheria" VII edizione presso la Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, e il mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 17.30.

Per maggiori informazioni, consultare il sito web https://www.riv197mo.altervista.org o contattare l'indirizzo di posta elettronica riv197mo@gmail.com.

