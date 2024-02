L’attualità del popolo sahrawi attraverso la lente delle arti a Formigine

Il Comune di Formigine, insieme all’associazione Kabara Lagdaf, si sta già preparando per ospitare i bambini e le bambine sahrawi, che da molti anni arrivano in estate dai campi profughi allestiti nel deserto algerino.

La storia del loro popolo è complessa e la vicenda legata all’autodeterminazione ancora del tutto aperta. Per approfondirla e coglierne gli sviluppi più attuali, si terrà l’incontro con il giornalista Gianluca Diana, Sabato 2 marzo alle ore 17 presso la Biblioteca comunale di Formigine (via S. Antonio 4).

Gianluca Diana è un esperto critico musicale e proprio attraverso la musica ed altre arti contemporanee come il cinema e il fumetto condurrà i presenti in un viaggio nella cultura sahrawi.

L’evento sarà introdotto da Giulia Bosi, Assessore alle Relazioni internazionali. L’ingresso è libero. Per informazioni: Ufficio Europa, tel. 059 416149.