Arte in Tabaccheria presenta le fotografie di Silvano Fontanesi

Silvano Fontanesi, fotografo reggiano, espone dal 4 al 20 aprile 2022 fotografie a tiratura limitata relative alla Via Crucis vivente di Frassinoro. Si tratta di momenti salienti della via crucis rappresentati da figuranti durante il periodo pasquale per le vie del paese.

La IX Edizione di "Arte in Tabaccheria" si tiene presso la Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 08.00 - 13.00 e 15.30-19.30, il mercoledì 8.00 - 13.00 e 17.00 - 19.30.

Causa pandemia e restrizioni le esposizioni procedono comunque, anche se a singhiozzo, perchè la speranza è che tutto finisca nel migliore dei modi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web o contattare l'indirizzo email riv197mo@gmail.com.