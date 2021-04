Arti Vive, l'artista modenese Her Skin protagonista di Live&Talk

Mercoledì 28 aprile, alle ore 21, nuovo appuntamento con la programmazione online di Arti Vive, il contenitore culturale di Soliera. Sui canali social Youtube e Facebook, dal palco del Circolo Arci Dude, presso Habitat, Her Skin (nome d’arte di Sara Ammendolia) sarà protagonista di “Live&Talk”, con la complicità del giornalista musicale Francesco Locane.

Her Skin nasce e cresce tra Modena e la sua provincia. Nel 2016 diventa co-fondatrice di Tempura Dischi con cui pubblica due Ep autoprodotti, “Goodbyes and Endings” e “Head Above the Deep”. Nel 2017 suona in tutta Italia condividendo il palco con artisti come Kele Okereke (Bloc Party), Motta e Zen Circus. Nel febbraio del 2018 pubblica il suo primo disco “Find a Place To Sleep” per We Were Never Being Boring Collective (WWNBB). Nel 2018 apre le date italiane del tour di Cat Power e, all’inizio del 2019, debutta tra i nuovi talenti del vecchio continente che si ritrovano in Olanda per il più grande showcase festival d’Europa: la 33esima edizione dell’Eurosonic Noorderslag a Groningen, dal quale farà partire il suo tour europeo tra Francia, Olanda, Belgio e Germania.

L’appuntamento Live&Talk è un progetto che mette insieme una rete di realtà musicali dell’Emilia Romagna: oltre ad Arti Vive Festival, partecipano Ferrara Sotto le Stelle Festival, A cielo aperto (Cesena), il Collettivo Mattatoyo, Arci Dude e Panico concerti.