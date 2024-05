Giornata Mondiale dell'igiene delle mani, alle Passioni in scena la vita del dottor Semmelweis

In occasione della Giornata Mondiale dell'Igiene delle Mani, che riporta come slogan di quest’anno (2024) la necessità di condividere a più livelli le conoscenze sull’igiene delle mani per promuoverne l’applicazione costante, l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena in collaborazione con l'Associazione Fulop e con la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali organizza lo spettacolo "As it was".

In scena le ultime ore del dottor Ignác Fülöp Semmelweis (Buda, 1º luglio 1818 - Döbling, 13 agosto 1865), il medico ungherese che nel 1847 scoprì come l'alta incidenza di febbre puerperale poteva essere drasticamente ridotta mediante la disinfezione delle mani. L'appuntamento è domenica 5 maggio alle ore 18 al teatro delle Passioni di Modena (Via Antonio Peretti, 9, 41124 Modena MO) per tutti i cittadini e lunedì 6 maggio alle 13 nell'aula magna del Policlinico di Modena, per tutti gli operatori sanitari e per gli studenti Unimore. Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero.

La rappresentazione teatrale, scritta da Carolina Sellitto e portata in scena da Fabio Brescia e Adriano Fiorillo, racconta la storia di Ignác Fülöp Semmelweis, medico ostetrico ungherese che per primo intuì l’importanza di un gesto semplice come il lavaggio delle mani contro la proliferazione dei batteri in ambito ospedaliero, segnando la svolta e cambiando il volto della medicina. Il tour teatrale, partito con le due tappe di Napoli al teatro Sannazaro e nell’Aula Magna dell’Università Parthenope a Palazzo Pakanowski, rientra nell’ambito della campagna di prevenzione per l’antibiotico-resistenza e le infezioni ospedaliere promossa dall’associazione Fulop e proseguirà, dopo le due tappe a Modena, il 22 maggio a Pescara presso l’Auditorium Flaiano e il 12 giugno a Taranto presso il Teatro comunale Fusco.

I dati

L’Italia ha il record europeo di decessi correlati a infezioni ospedaliere e antibiotico-resistenza: 11mila morti l’anno. Le Infezioni Correlate all’Assistenza, provocate da germi resistenti agli antibiotici, secondo le ultime stime, sono la causa di 5 milioni di morti a livello globale. L’igiene delle mani salva milioni di vite ogni anno se eseguita nel momento giusto durante l’assistenza rappresenta la strategia prioritaria per bloccare la diffusione dei germi multiresistenti. Partendo da questa consapevolezza, la Società italiana di malattie infettive e tropical (SIMIT) in collaborazione con l’Associazione culturale Fülop, hanno redatto il testo di una proposta di legge che a febbraio 2023 è stato presentato alla Camera dei Deputati. La legge si propone di chiedere alle istituzioni misure concrete per la prevenzione e la stesura di linee guida per abbattere il numero delle infezioni nosocomiali.

La vita del dottor Ignác Fülöp Semmelweis

Siamo nella Vienna di metà dell’Ottocento e l’Ospedale generale di Vienna è considerato una tra le strutture più all’avanguardia d’Europa. Nonostante il prestigio, il destino di una donna che si appresta a partorire sembra tuttavia dipendere più da un fato insondabile che dalla scienza: l’Ospedale conta infatti di due reparti di Ostetricia. Il primo è diretto dal dottor Johann Klein (1788–1856) ed è gestito prevalentemente da medici specializzandi. Il secondo, invece, è diretto dal dottor Franz Bartsch, assistito da monache e levatrici. Nel primo la percentuale di decessi da febbre puerperale rasenta il 10%; nel secondo crolla all’1%. Per anni nessuno comprese il motivo, fino a quando Ignác Fülöp Semmelweis, giovane medico ossessionato da questo fenomeno non ha la giusta intuizione. La morte di un caro amico e collega per una sepsi, sopraggiunta dopo essere stato inavvertitamente tagliato da uno studente con un bisturi nel corso di un’autopsia, lo porta all’intuizione: la malattia del suo amico e quella delle puerpere si manifesta con gli stessi sintomi. Dunque, la sorgente deve essere la stessa.

Nel primo reparto, infatti, prestano servizio studenti di Medicina che, spesso, visitano le donne o le aiutano a partorire subito dopo aver terminato le autopsie. Nel secondo reparto, invece, lavorano ostetriche e monache, alle quali è proibito eseguire esami autoptici. La discriminante a lungo cercata era sotto gli occhi di tutti, ma solo Semmelweis è riuscita a vederla: identificata la fonte del contagio, il giovane dottore raccomanda a tutti i suoi colleghi di lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calcio dopo aver eseguito un’autopsia e prima di entrare nel reparto di Ostetricia. Il tasso dei decessi crolla, la sua intuizione si è dimostrata vera. Nonostante le evidenze e i successi raggiunti, o forse proprio a causa di essi, i suoi colleghi innalzano un muro di ostilità, deridendolo e ostracizzandolo, sino a cacciarlo dall’ospedale. La sua scoperta e l’ostinazione con la quale Semmelweis continua a proporre il lavaggio delle mani come buona pratica sanitaria e profilassi, continua però a nutrire l’ostilità dei suoi colleghi di Vienna. La pressione esercitata dall’ambito medico e scientifico fa vacillare la sua mente e Semmelweis accusa i primi segni di cedimento psicologico. Verrà internato in un manicomio di Döbling per psicosi endogena, dove morirà a 47 anni, per un'infezione da ferita. Alcune fonti sostengono che sia stato egli stesso a procurarsi il taglio che lo condurrà alla morte, ferendosi con un bisturi infetto.

Sei anni dopo, Louis Pasteur e Joseph Lister dimostreranno la veridicità delle sue intuizioni e l’esistenza delle “Particelle cadaveriche”. Solo dopo la sua morte, Semmelweis verrà riconosciuto come il medico che, nell'era pre-batteriologica, ha creato le basi per combattere con successo le malattie infettive.

Dopo aver subito l’umiliazione e la scomunica da parte del mondo scientifico e medico, alcuni studi di Semmelweiss sono stati inseriti nel 2013 dall’Unesco nel registro della Memoria del Mondo. L’Università di Budapest porta oggi il suo nome.