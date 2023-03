"Aspettando Buk 2023", appuntamento con l'anteprima del Festival

È scattato il conto alla rovescia per la 16^ edizione di Modena BUK Festival, come sempre promosso dalla Associazione culturale ProgettArte, con il sostegno della Fondazione di Modena, Comune di Modena, Bper Banca, Cna, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero dei beni culturali, in cartellone sabato 6 maggio, dalle 10 alle 22, e domenica 7 maggio 2023, dalle 10 alle 20, anche quest’anno nel suggestivo chiostro del Complesso San Paolo, nel centro storico di Modena a ingresso libero. E sempre nel cuore della città, per la prima volta in un’inedita formula “open air”, si svolgerà anche la 4^ edizione di BUK Film Festival, la kermesse che ruota intorno al rapporto fra cinema e letteratura.

Evento di anteprima, “Aspettando BUK 2023”, sarà - mercoledì 5 aprile sul palcoscenico de La Tenda a Modena (viale Molza) alle 20.30 – la prima nazionale dello spettacolo teatrale "Maguy", tratto dall'omonimo libro di Francesco Zarzana da poco pubblicato in Francia: dopo il trionfale debutto dello scorso autunno al Teatro Les Enfants du Paradis di Parigi, dove la pièce aveva registrato un festoso sold out e una affettuosa standing ovation per le protagoniste e il regista Zarzana,"Maguy" sarà proposto a Modena in lingua francese, con i sottotitoli che scorreranno in italiano per il pubblico. Il sipario si alzerà sulle due interpreti, Charlotte Arnould e Stéphanie Cals, impegnate nella rievocazione della storia vera di Marguerite, giovane ragazza ingiustamente reclusa in un istituto di correzione per minori alla fine degli anni ’40, per essere ‘rieducata’ fino alla maggiore età prima del suo reinserimento nella società. «L’idea di portare “Maguy” a Modena nasce dal mio lungo percorso artistico che continua a evolversi nel segno della cultura senza confini, frontiere e barriere», commenta Francesco Zarzana «Ho scritto il libro, il testo teatrale e dirigo lo spettacolo in lingua francese, e le attrici reciteranno in francese. Ci saranno i sottotitoli in italiano. Una scelta coraggiosa, e quindi rischiosa, sono certo, che sarà una preziosa occasione per conoscere la storia tragica, dolorosa, universale di Marguerite ma anche per cimentarsi in un “esercizio linguistico”, come quello che fanno gli appassionati di opera lirica da sempre in tutti i teatri del mondo». Lo spettacolo sarà preceduto della presentazione del libro “Maguy – La prison des inconnues” (La prigione delle sconosciute) pubblicato dalla casa editrice francese Mindset Editions. È possibile acquistare i biglietti al link https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-maguy-584723352287 o al botteghino de ‘La Tenda’ prima dello spettacolo.

Arrivano intanto le prime anticipazioni del cartellone di Modena BUK Festival, 16^ edizione, dove è prevista la prima presentazione italiana del nuovo libro di una delle voci più autorevoli della poesia internazionale, l’autore franco-algerino Hamid Larbi: “I riflessi del verbo” uscrirà per Progettarte Edizioni proprio il 6 maggio. Hamid Larbi, algerino naturalizzato francese, a BUK illustrerà la raccolta di poesie che lo ha reso autore simbolo dell’impegno per l’emancipazione della donna ad ogni latitudine. Nella traduzione di Cinzia Lenti per Progettarte, i versi di Hamid Larbi ci riporteranno alla più viva attualità e al grido di dolore di tante donne in Afghanistan, Iran e altrove nel mondo. Hamid Larbi è autore di saggi e raccolte di poesie tradotte in spagnolo, italiano, russo, ucraino, romeno, arabo, inglese e turco. La sua poesia deriva principalmente dall'interiorità dell'umano che si trasforma in realismo lirico. Nel gennaio 2018 ha ricevuto il Concours International de Poésie, L'amour de la liberté dall'Accademia europea delle scienze, dell'arte e delle parole in Francia. È membro del Movimento Poetas del Mundo e nel 2020, proprio per la raccolta "I riflessi del verbo", ha ricevuto il Premio d'onore dalla Società dei Poeti di Francia.

E intanto ogni domenica alle 12, con replica il mercoledì alle 18, proseguono gli appuntamenti settimanali di BUkredio, per i followers dei canali social di BUK Festival, in particolare della pagina Facebook: protagonista l’attrice Claudia Campagnola intervistata dal direttore del canale radiofonico, al quale presta volto e voce lo stesso Francesco Zarzana. Fino al 9 aprile, Campagnola darà volto e voce, con ironia e leggerezza, a sette figure ‘iconiche’ della scena editoriale.