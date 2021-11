"Aspettando Giulia", il nuovo spettacolo della compagnia 8mani

Domenica 21 Novembre ore 21:00 c/o il teatro AttoZero Modena, la compagnia di teatro comico d’improvvisazione 8mani, debutterà con il nuovo spettacolo dal titolo “ASPETTANDO GIULIA”. "L'unica cosa che ci appartiene è il tempo" diceva Seneca. Poco o tanto ce ne sia concesso, ciascuno di noi talvolta ne spreca. È ben speso il tempo passato ad aspettare? Boh, e io che ne so!?! Senza nessuna velleità catartica Ivan Cattini, Gino Andreoli e Francesco Luppi, metteranno in scena l'attesa di Giulia. Chi è Giulia? ...aspettiamo di saperlo da voi! Musiche di Roberto Chiodi. Uno spettacolo divertente che coinvolgerà come sempre il pubblico presente, che assieme agli attori in scena, dovrà capire chi è Giulia. Storie, gags e canzoni, portati in scena dall’esperienza degli 8mani, compagnia teatrale fondata nel 2006 e con all’attivo svariati format ed oltre 400 apparizioni.



