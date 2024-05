La Collezione d’arte di Assicoop apre alla città: visite guidate alle opere custodite negli uffici modenesi

Domenica 12 maggio, dalle 9.30 alle 12:30, Assicoop Modena&Ferrara apre alla città gli uffici modenesi che ospitano la sua Collezione d’arte. Sarà possibile visitare gli spazi di via Carlo Zucchi insieme al presidente di Assicoop Modena&Ferrara Milo Pacchioni, al curatore della Collezione Luciano Rivi e allo storico dell’arte Tomas Fiorini. Sarà l’occasione per ripercorrere le vicende dell’arte modenese e per approfondire le problematiche storico-artistiche, di gusto, di mercato, attraverso le quali ha preso forma la Collezione. Nata nel 2002 per iniziativa del presidente di Assicoop Modena&Ferrara, la Collezione si compone oggi di oltre novecento opere (dipinti, sculture, disegni e grafiche) esposte negli uffici di Modena e di Ferrara.

“Abbiamo dato avvio a una Collezione di opere d’arte – precisa il presidente Milo Pacchioni – con l’obiettivo di preservare, valorizzare e condividere con i cittadini una parte importante del patrimonio artistico locale. Le visite guidate aperte alla città sono quindi un tassello fondamentale di questo percorso. Auspichiamo che sempre più i cittadini modenesi percepiscano la Collezione Assicoop Modena&Ferrara come un patrimonio di valore che appartiene anche a loro”.

La mattinata di visite si articolerà in tre diversi turni: il primo turno dalle ore 9.30 alle ore 10.30; il secondo turno ore 10.30-11.30; il terzo turno ore 11.30-12.30. Sarà possibile partecipare alle visite guidate fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa prenotazione obbligatoria al numero 800-992220 o via mail all’indirizzo cst@assicoop.com. Il ritrovo è presso l’Agenzia UnipolSai Assicurazioni di via Carlo Zucchi 31, Modena.

“Le opere della Collezione – specifica il curatore Luciano Rivi – costituiscono un’importante e articolata testimonianza dell’attività, di rilievo non solo locale, degli artisti modenesi e ferraresi dal diciannovesimo secolo a oggi. Grazie anche alla presenza di una Accademia di Belle Arti, tra Ottocento e Novecento Modena ha infatti saputo guardare alle principali tematiche del mondo artistico con prontezza e attenzione. Nel corso della visita guidata sarà possibile seguire le esperienze artistiche tra ‘800 e ‘900 con attenzione allo sviluppo dei diversi generi iconografici (ritratto, paesaggio, veduta urbana, scena storica o di genere, natura morta) e al susseguirsi nel tempo di modelli culturali e stilistici differenti”. Tra gli artisti presenti in Collezione si possono ad esempio ricordare Adeodato Malatesta, Giovanni Muzzioli, Gaetano Bellei, Casimiro Jodi, Giuseppe Graziosi, Mario Vellani Marchi, Mauro Reggiani, Enrico Prampolini. Saranno inoltre visibili nella giornata di visita alcune opere di artisti ferraresi di recente acquisizione (Giuseppe Mentessi, Arnaldo Ferraguti, Achille Funi).