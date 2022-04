Torna l'asta di biciclette recuperate con la Ciclofficina Popolare al Novi Sad

Domenica 10 aprile dalle 9 alle 13 presso le gradinate del Parco Novi Sad a Modena, la Ciclofficina Popolare "Rimessa in Movimento" organizza una mattinata di eventi legati alla mobilità ciclistica, aperta a tutta la cittadinanza, in collaborazione con il Comune e il Comitatissimo della Balorda. Ad aprire la mattinata sarà la consueta asta di biciclette recuperate, provenienti dall'Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Modena, di cui è scaduto il periodo di giacenza di un anno e venti giorni senza che nessuno le reclamasse. «Le 20 biciclette sono state sistemate dalla Ciclofficina Popolare "Rimessa in Movimento", associazione con sede nel ex-deposito bici sotto i gradoni del parco Novi Sad e verranno aggiudicate al miglior offerente dagli inflessibili banditori del Comitatissimo della Balorda – spiega Riccardo Tavernari della Ciclofficina – L’appuntamento è alle tribune del Parco Novi Sad di Modena in viale Monte Kosica alle ore 9 per visionare i mezzi prima dell'inizio dell'asta».

L'asta ha molteplici scopi: proporre un'alternativa al mercato nero delle bici rubate, rimettere in strada mezzi abbandonati, raccogliere fondi per iniziative legate alla mobilità sostenibile. Durante la giornata, inoltre, ci sarà anche uno stand informativo per scoprire come avvengono i furti e quindi come evitarli ed un'area adibita a test-drive di cargo bike per provare vari modelli e tipologie di bici da carico e scoprire come rivoluzionare la propria mobilità urbana. «Saranno presenti anche costruttori ed esperti per rispondere alle domande dei cittadini ed aiutarli a capire quale modello può rispondere meglio alle varie esigenze – prosegue Tavernari - La Ciclofficina dispone di alcune cargo che mette a disposizione dei soci, ad offerta libera, l'ideale per programmare un test-drive più lungo o un weekend di pic-nic cicloturistici». Per concludere, ci sarà una dimostrazione pratica delle principali tecniche di furto di biciclette, per informare i cittadini sulle modalità più efficaci per legare la propria bici.