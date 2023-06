'"Atto di dolore" di Antonio Gurrado presenta il suo libro insieme a Ugo Cornia

Nato in provincia di Bari, Antonio Gurrado ha vissuto a Pavia, Napoli, Oxford e Modena ("la città che amo di più") dove ogni anno collabora con il festivalfilosofia. "Atto di dolore" è il suo ultimo libro, in cui è forte il tema del doppio. Un'indagine su colpa, ossessione e confessione, sull'immagine in cui ci si specchia quando si racconta di sé e non ci si riconosce. L'autore presenta il libro martedì 13 giugno alle 18 alla libreria Ubik di Modena: sarà con lui lo scrittore Ugo Cornia

Antonio Gurrado è il nome dell'autore, ma anche del narratore di "Atto di dolore" (Wojtek Edizioni), un uomo che parla di sé prima ancora che del personaggio nato dalla sua penna, ed è un uomo che vive e scrive, e di sicuro desidera portare a termine un romanzo che gli garantirebbe il successo necessario ad abbandonare la saggistica di nicchia e le poco fruttuose collaborazioni con diverse testate giornalistiche. Protagonista del romanzo di quest'uomo è Giustino Sperandìo; anch'egli scrive per vivere e intanto produce su commissione bassa pornografia (è definito dal suo creatore "pornomane e cattolico") e sperimenta vivaci avventure sessuali che alimenteranno a loro volta le narrazioni attese.

Tra Giustino Sperandìo e Antonio Gurrado, e i loro incontri più o meno occasionali, si colloca e si smarrisce il lettore, e tra loro si ritrova e si sente chiamato in causa, a riflettere sulle questioni più diverse, che abbracciano situazioni e un pubblico più esteso, sempre sotto uno sguardo ironico che guida, diverte e confonde.



Antonio Gurrado, 43 anni, barese trapiantato a Pavia, assegnista di ricerca in Storia della filosofia dell'Illuminismo, scrive sul quotidiano "Il Foglio". I suoi ultimi libri si intitolano Ho visto Maradona (Ediciclo, 2014), La religione dominante. Voltaire e le implicazioni politiche della teocrazia ebraica (Rubbettino, 2018) e Il romanzo del Giro 1909 (Bolis, 2020). La sua biografia si trova sparpagliata all'interno di "Atto di dolore".