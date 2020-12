La vita in un campo profughi vista dagli occhi dei bambini: Nicolò Govoni ospite di Forum Eventi

Dopo aver girato oltre 36 città nel mondo, la mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi. Vivere da bambini in un campo profughi” dell’organizzazione no-profit Still I Rise è diventata un libro edito da BUR Rizzoli: gli autori destineranno i loro proventi alle attività educative di una scuola in Siria.

Presidente e Direttore di Still I Rise, nonché firma principale del libro, è Nicolò Govoni, che lo presenta sabato 5 dicembre alle 17.30 in diretta streaming per Forum Eventi. Il libro è un vero e proprio progetto corale: si apre con una favola scritta da Govoni, che narra una storia toccante di amicizia, integrazione e sopravvivenza nella cornice dell’hotspot di Samos. Prosegue con le lettere di Nicoletta Novara a introdurre le due sezioni pre e post pandemia, per poi arrivare al cuore pulsante del progetto: le fotografie dei bambini e ragazzi profughi sull’isola, che raccontano una quotidianità divisa tra gli orrori di un campo profughi disumano e lo splendido stupore nella scoperta della cultura europea, in cui si immerge la loro speranza di un domani migliore. Sono proprio i ragazzi a parlare delle loro vite, dei loro sogni e delle loro lotte quotidiane. Lo fanno in prima persona, con una didascalia ad accompagnare ogni scatto realizzato attraverso le tecniche apprese durante il corso di fotografia seguito a Mazì, il centro educativo di Still I Rise per adolescenti profughi sull’isola di Samos.

E' possibile seguire l'incontro con l'autore in diretta sulla pagina Facebook "BPER Forum Monzani" oppure dal sito web del Forum.