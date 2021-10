L'Autunno arriva a Vignola tra street food e sapori della tradizione

Cibi della tradizione, ma anche piatti delle cucine nazionali e internazionali; cottura dei mosti per l’aceto balsamico tradizionale e per l’agresto di mele; visite guidate alla villa e all’acetaia comunali, al Giardino pensile Galvani, alla Rocca e alla scala chiocciola di Palazzo Barozzi; raduno di trattori d’epoca; mercato dell’antiquariato e del modernariato. E’ il ricco menù che proporrà l’edizione 2021 di “Autunno a Vignola – sapori, saperi e tradizioni per le vie del centro storico”, manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco Vignola per il pomeriggio di sabato 9 e la giornata di domenica 10 ottobre.

Le piazze e le vie del centro storico

Piazza dei contrari – i volontari della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale Modena Spilamberto e quelli dell’associazione Agromela di Vignola lavorano alla cottura dei mosti per la produzione dell’aceto balsamico e dell’agresto di mele. In piazza si terrà anche il Mercato del Gusto, ovvero degustazioni e vendita di prodotti tipici del territorio.

– i volontari della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale Modena Spilamberto e quelli dell’associazione Agromela di Vignola lavorano alla cottura dei mosti per la produzione dell’aceto balsamico e dell’agresto di mele. In piazza si terrà anche il Mercato del Gusto, ovvero degustazioni e vendita di prodotti tipici del territorio. Piazza parcheggio Saba in corso Italia – Autumn steet food & drinks, grande varietà di cibi di strada dei migliori Food trucks, dal classico fish and chips ai ravioli giapponesi passando per le specialità pugliesi, abruzzesi e siciliane. Sarà in funzione venerdì 8 dalle ore 18.00, sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle ore 12.00 alla mezzanotte.

– Autumn steet food & drinks, grande varietà di cibi di strada dei migliori Food trucks, dal classico fish and chips ai ravioli giapponesi passando per le specialità pugliesi, abruzzesi e siciliane. Sarà in funzione venerdì 8 dalle ore 18.00, sabato 9 e domenica 10 ottobre dalle ore 12.00 alla mezzanotte. Piazza Carducci – domenica 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 19.00, “Cose d’altri tempi”, piccolo mercato dell’antiquariato e modernariato.

– domenica 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 19.00, “Cose d’altri tempi”, piccolo mercato dell’antiquariato e modernariato. Piazza Boncompagni (cortile interno di Palazzo Barozzi) – “La magia dell’autunno”, giochi, racconti e laboratori per tutti a cura del Club intagliatori Città di Modena e dell’associazione La Banda della trottola.

– “La magia dell’autunno”, giochi, racconti e laboratori per tutti a cura del Club intagliatori Città di Modena e dell’associazione La Banda della trottola. Via Garibaldi – “Il territorio e le sue storie”, libri e pubblicazioni locali a cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna Mario Menabue.

– “Il territorio e le sue storie”, libri e pubblicazioni locali a cura del Gruppo di documentazione vignolese Mezaluna Mario Menabue. Via Soli – Raduno di trattori d’epoca a cura del gruppo Trattoristi Transumanti Modenesi. Sarà in funzione la locanda del contadino grazie all’associazione “Insieme si può” onlus.

– Raduno di trattori d’epoca a cura del gruppo Trattoristi Transumanti Modenesi. Sarà in funzione la locanda del contadino grazie all’associazione “Insieme si può” onlus. Via Bonesi – “Sapori e dintorni”, proposte gastronomiche della tradizione, golosità e caldarroste. Menù a tema con prodotti dell’autunno saranno proposti dai bar e dai ristoranti della città.

Visite guidate ai tesori della città

Giardino pensile Galvani – aperto alle visite sabato 9 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, domenica 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

– aperto alle visite sabato 9 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, domenica 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Rocca di Vignola – visite gratuite con obbligo di prenotazione, tutte le informazioni sul sito www.roccadivignola.it

– visite gratuite con obbligo di prenotazione, tutte le informazioni sul sito www.roccadivignola.it Palazzo Barozzi – visite guidate sia sabato che domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00, con prenotazione alla mail palazzo.barozzi@gmail.com o in loco. Costo della visita 2 euro.

Villa Tosi – Bellucci – domenica 10 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, visite guidate alla sede comunale senza prenotazione.

domenica 10 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, visite guidate alla sede comunale senza prenotazione. Acetaia comunale – all’ultimo piano della villa comunale, visite guidate sabato 9 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e domenica 10 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Le prenotazioni vengono effettuate presso lo stand di cottura dei mosti di piazza dei Contrari.

Tutte le visite sono riservate ai possessori di green pass. Per le visite al Giardino pensile Galvani, alla sede e all’acetaia comunale e alle iniziative all’interno del cortile di Palazzo Barozzi occorre ritirare il braccialetto che attesta il possesso del green pass presso l’infopoint Pro Loco in Corso Italia.

Iniziative collegate

Sabato 9 ottobre alle ore 17.00, presso il Circolo Ribalta, “Danza con l’erba”, laboratorio gratuito destinato ai bambini dai 5 anni in su, con l’artista Mauro Bellei, a cura della libreria Castello di Carta. Presenta Sara Tarabusi. Prenotazione obbligatoria e informazioni al numero 059/789731

Domenica 10 ottobre – presso l’info point di Corso Italia, premiazione e consegna delle borse di studio della edizione 2019 della Paperella’s Cup (info www.vignolanimazione.it).

In tutta l’area della Festa, in accordo con la normativa anti-Covid vigente, è obbligatorio l’uso della mascherina.