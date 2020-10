Autunno a Vignola: spettacoli, degustazioni e visite guidate per le vie del centro storico

Torna, sabato 10 ottobre dalle 15.00 alle 22.00 e domenica 11 ottobre dalle 10.00 alle 19.00, Autunno a Vignola, la manifestazione che ogni anno celebra i caldi colori dell'autunno con spettacoli, degustazioni e visite guidate in ogni angolo della città.

A questo proposito, ogni piazza sarà animata per tutta la durata dell'evento. In Piazza dei Contrari non solo si terrà il Mercato del Gusto, dove sarà possibile gustare e acquistare prodotti tipici del territorio; ma sarà presente anche l'Acetaia Comunale con la tradizionale cottura dei mosti per l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e l'Agresto di mele di Vignola (nello stand sarà possibile anche prenotare visite gratuite all'Acetaia); mentre in Piazza Boncompagni, ci sarà uno street food con proposte gastronomiche della tradizione.

Anche le vie saranno teatro di imperdibili eventi: in Via Garibaldi, libri e pubblicazioni locali con "Il territorio e le sue storie"; in Via Soli raduno di trattori d'epoca e La locanda del contadino; e in Via Bonesi stuzzicherie d'autunno e giochi in strada. Poi ancora in Viale Mazzini sport, danza e musica si presentano mentre in Via Paradisi laboratorio di pittura per bambini e ragazzi dal titolo I colori dell'Autunno.

Per finire, tutti i ristoranti del centro avranno menù a tema con prodotti autunnali.

Non mancheranno in questi due giorni anche le iniziative culturali, con visite guidate gratuite tra la Rocca di Vignola (turni ore 9.30, 10.30, 16, 17; prenotazione obbligatoria sul sito della Rocca) e Palazzo Barozzi (turni ore 10, 11, 15, 16, 17; prenotazione obbligatoria via mail all'indirizzo palazzo.barozzi@gmail.com).

L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio da Covid-19. Per questo, è obbligatorio l'uso della mascherina in tutta l'area della festa.