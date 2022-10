"Autunno in Centro Storico” in scena il Gran Teatro dei Burattini di Luciano Pignatti

Indirizzo non disponibile

Continuano i pomeriggi d’animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzata da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

Domani, venerdì 21 ottobre, dalle ore 17.00, in Piazza Matteotti, andrà in scena il Gran Teatro dei Burattini di Luciano Pignatti con “Biancaneve Ecologista”, spettacolo di burattini ispirato alla favola di Biancaneve e i sette nani, ambientata a Modena ai giorni nostri.

LUCIANO PIGNATTI – professionista teatrale dal 1984, nel 1987 fonda il Gran Teatro dei Burattini, grazie al quale viene nominato “erede del teatro dei burattini in Italia” dal maestro Otello Sarzi nel 2000. Si specializza inoltre come arte-terapeuta con ateliers di teatro, pittura e scultura, organizzando convegni a livello provinciale e negli anni occupa vari ruoli come insegnante di teatro all’estero.

Nel 2014 è il terzo classificato al festival europeo di burattini in Valsesia.

Ricordiamo che fino al 30 Novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accolgono le tradizionali casette in legno dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale.

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena.