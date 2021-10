Animazione per bambini, appuntamento a Modena per Autunno in Centro Storico

Con l’“Autunno in Centro Storico” di Modenamoremio ritornano i divertentissimi pomeriggi d’animazione dedicati ai più piccoli.

Dopo un pomeriggio in compagnia dello staff di Equilibra Danza Aerea in collaborazione con la Casa Editrice Cosimo Panini, la rassegna continua mercoledì 13 ottobre, in Piazza Matteotti, dalle ore 17.00 (in caso di maltempo, recupero il pomeriggio successivo alla stessa ora) con “Saremo Alberi”, lettura animata a cura di Bum Bum Ciak.

L'area dedicata ai bambini partecipanti alle animazioni sarà allestita nel rispetto del distanziamento. Al di fuori di quest’area, qualora non fosse possibile rispettare la distanza minima di un metro, chiediamo di indossare la mascherina protettiva (non obbligatoria per i bambini al di sotto dei 6 anni). Sarà presente gel igienizzante per la disinfezione delle mani.

L’iniziativa è realizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena. Per scoprire il programma completo e le modalità di partecipazione, consultare il sito di Modenamoremio.

