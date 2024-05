Torna la rassegna "Avalon": tra gli ospiti Francesco Borgonovo e Boni Castellane

Torna a Modena la seconda edizione di Avalon, un’iniziativa di due giorni presso la sede di Aretè - Spazio Identitario, in Via Giardini 466G a Modena. Tra cultura, case editrici, comunità e musica l'appuntamento è per venerdì 17 e sabato 18 maggio.

Alla prima conferenza della due giorni, che si terrà venerdì 17 maggio alle 21, saranno presenti Bonifacio Castellane, firma di punta de La Verità, e Francesco Borgonovo, Vicedirettore de La Verità. Sarà una serata caldissima, dove si potranno ascoltare due autorevoli voci che si confronteranno su temi di attualità portati al pubblico con il loro consueto approccio provocatorio. Sarà una grande occasione per potersi confrontare in prima persona.

Saranno disponibili per l'acquisto tutti i testi dei due autori, che saranno a disposizione per firmare le copie al termine della serata. I posti sono limitati, comtattare il numero 391 4291705 scrivendo tramite WhatsApp per prenotarsi un posto.