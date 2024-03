Ispirare e sostenere le giovani donne nell'industria automobilistica. Un incontro a Maranello

L'Associazione AWA (Automotive Women Association), invita il pubblico all'evento di lancio che si terrà il 2 Marzo alle ore 17 presso lo spazio dell’azienda Punta Tacco di Maranello. Questa associazione senza scopo di lucro è costituita da donne con significative esperienze nel settore automobilistico, unite dall'obiettivo di ispirare e sostenere le giovani donne nella loro aspirazione a far parte della storia e dell'evoluzione dell'industria automobilistica.

AWA si impegna a promuovere la libertà di scelta professionale per le nuove generazioni, dimostrando che non ci sono limiti ai ruoli che le donne possono ricoprire. La mission è chiarire che, in un settore tradizionalmente dominato dalla presenza maschile, le donne hanno il pieno diritto e la capacità di eccellere, sia che desiderino diventare cuoche o ingegneri automobilistici - o entrambi.

L'associazione si impegna a creare opportunità per l'aggregazione, la condivisione e la formazione. Un esempio tangibile di questo impegno è il corso per collaudatori professionisti, organizzato in collaborazione con Loris Bicocchi e Davide Cironi, pensato appositamente per un pubblico femminile, a sottolineare l'importanza dell'inclusione e della specializzazione delle donne in questo ambito.

L'evento sarà arricchito dalla presenza di illustri speaker, tra cui Maria Leitner (Giornalista sportiva), Renata Musso Nosetto (Press officer F1 Superbike e Moto GP), Elisabetta Maurizi Forghieri, Flavia Munari Pretolani, Elisabetta Cozzi (Titolare Museo Cozzi di Milano), Francesca Paoli (CEO Paoli Avvitatori), Carla Santandrea (Responsabile Hospitality Ferrari F1 e Senior Marketing Specialist in Lamborghini) e Manuela Gostner (Pilota Automobilistica). Ognuna di loro condividerà esperienze, conoscenze e ispirerà storie di successo e di sfide superate nel mondo automotive.

Un evento che apre la strada a un nuovo modo di concepire la donna all’interno di settori come il mondo dell’automotive e che trova pieno appoggio negli sponsor di rilievo che condividono i valori e la visione dell’associazione. Tra questi troviamo cui Synesthesia Srl Società Benefit, Punto Laser, Banca Mediolanum, PuntaTacco, Giacobazzi, Planet Hotel, BDUE Creative Lab, Pizzeria Carisma, Zanasi Group, SIM Maranello e Urbani Tartufi.



Per maggiori informazioni e per confermare la vostra presenza, visitate il sito web