Proposte esplicite e baciamano ad una studentessa, 35enne a processo per violenza sessuale

Una mattina della scorsa primavera, un uomo di 35 anni è salito su un autobus gremito di studenti in evidente stato di ebbrezza. Qui avrebbe avvicinato una ragazza di 17 anni rivolgendole attenzioni indesiderate e facendole proposte molto esplicite. In seguito avrebbe quindi afferrato la giovane, che si trovava sull'autobus per recarsi a scuola, improvvisando una sorta di baciamano.

Per questi comportamenti l'uomo, di origine straniera ma regolarmente residente in italia, è stato denunciato, ed ora si trova a processo con l'accusa di violenza sessuale, fattispecie penale che comprende anche questo tipo di comportamento subdolo e molesto. Per lui è stato incardinato il rito abbreviato, con il quale sarà giudicato dal Tribunale di Modena nel marzo prossimo.