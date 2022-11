"Bagliori d'incendio": Fabio Montella presenta il suo libro alle Officine Culturali di Nonantola

Mercoledì 9 novembre alle Officine Culturali di Nonantola alle ore 21.00 è in programma la presentazione del libro Bagliori d’incendio (ed. Mimesis, 2021) Conflitti politici a Modena e provincia fra Guerra di Libia e Marcia su Roma. Durante la serata è previsto il dialogo tra l’autore del libro Fabio Montella e Claudio Silingardi dell’Istituto Storico di Modena.

Il libro

Incendio. Era questa una delle immagini che più di frequente venivano evocate, un secolo fa, per descrivere gli effetti dello scontro in atto tra le diverse fazioni politiche. Uno scontro che ha travolto e segnato profondamente il territorio modenese. Come si è sviluppata una tale spirale di violenza che ha coinvolto un'intera società?

Come ha fatto un movimento minoritario e tutt’altro che irresistibile come quello di Mussolini ad imporsi sugli apparati dello Stato e sugli avversari?

Informazioni: Ingresso libero. È gradita la prenotazione. Per informazioni: email biblioteca@comune.nonantola.mo.it; tel. 059 549700. Officine Culturali: Via Provinciale Ovest, 57 (ingresso laterale da via Rebecchi).