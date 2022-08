“Ballando sotto le stelle” a Castelnuovo la rassegna dedicata alle orchestre da ballo

Giovedì 4 agosto primo appuntamento con “Ballando sotto le stelle”, la rassegna dedicata alle orchestre da ballo, promossa dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone in collaborazione con il Circolo Arci ex Stazione e la Polivalente di Castelnuovo. Alle 21 nell’area esterna della Polivalente di via Ciro Bisi si esibirà l’orchestra Vanessa e Claudio, e nel corso della serata - ad ingresso libero e gratuito - si potrà cenare con i borlenghi.

