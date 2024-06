I ballerini della Scuola di danza LaCapriola di Modena sul palco del teatro Pavarotti-Freni

Una compagnia di 650 ballerini, mesi e mesi di prove, un intramontabile classico portato in scena nelle prime due serate nella versione fiabesca mentre nella terza serata rivisitato in chiave moderna, tre serate di musica e danza nella cornice prestigiosa del Teatro Comunale Pavarotti-Freni. Non è solo un saggio quello che la Scuola di danza LaCapriola metterà in scena a Modena il 12, 13 e 14 giugno alle ore 20,30. Con il titolo «La vera bellezza si trova nel cuore» lo spettacolo in tre atti ripropone in modo originale e rivisitato una delle favole più amate, «La Bella e la Bestia». L'iniziativa rappresenta la spettacolare sintesi di un anno di lavoro di tutti i ballerini della scuola, dai bambini che hanno da poco mosso i primi passi di danza, ai ragazzi e agli adulti, fino ai ballerini di Formazione professionale ModenaDanza, freschi di premi e riconoscimenti raccolti a livello nazionale e internazionale.

Ogni sera si potrà assistere a uno spettacolo diverso sia per coreografia che per interpreti: senza soluzione di continuità, si passa dalla danza classica alla danza moderna, dall'acrobatica all'hip hop, dalla breakdance alla danza tradizionale africana, dal tango alla danza orientale, creando ogni volta un affresco unico di coreografie che regalerà ai duemila spettatori previsti due ore di pura magia ed emozione.

Tutti conosciamo la favola di Belle, una ragazza di animo gentile che vive in un piccolo villaggio e che si ritrova prigioniera nel castello di una spaventosa Bestia. Con il passare del tempo, tra di loro si instaura un legame speciale: attraverso prove e sacrifici, Belle scopre che sotto l'aspetto bestiale si cela un'anima nobile e generosa. La favola insegna che non bisogna lasciarsi ingannare dall'apparenza perché «la vera bellezza si trova nel cuore». Da qui il titolo dello spettacolo de LaCapriola che torna al Teatro Pavarotti-Freni dopo il successo l'anno scorso di «Corpi celesti» che ha coronato la conclusione dell'anno scolastico 2022-2023.

Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno l'allestimento di «La vera bellezza si trova nel cuore» sarà più fiabesco, simile alla celeberrima versione Disney. L'ultima sera, venerdì 14 giugno, lo spettacolo si discosterà un po' dai toni della fiaba per avvicinarsi maggiormente al linguaggio contemporaneo, con una scenografia che richiama una moderna città dei giorni nostri invece che un villaggio. La direzione artistica è affidata a Mira Giangregorio, Francesca Ronchetti e Martina Ronchetti. A conferma della grande attesa per le tre speciali serate organizzate da LaCapriola, restano ormai ancora disponibili poche decine di biglietti che si possono acquistare oggi e domani presso la segreteria in Viale Leonardo Da Vinci 116/C e da mercoledì 12 giugno a venerdì 14 giugno presso la biglietteria del Teatro Comunale dalle 19,30 alle 20,30.

Gli spettacoli hanno ottenuto il patrocinio del Comune di Modena, sono realizzati a favore di U.I.L.D.M. (Unione Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione Dino Ferrari Modena) e godono del sostegno di numerosi sponsor: CSI Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Modena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Itas Assicurazioni Agenzia F.lli Bevilacqua, Centro Commerciale La Rotonda, Hotel Real Fini Baia del Re, Bobotti Modena, Lunati Manufacturing Ideas, GiBi School.