A Campogalliano "Le Bancarelle" per dare nuova vita alle cose

Come si può essere sostenibili nel proprio Piccolo? Il progetto Little Market ha creato "Le Bancarelle", un evento che si ripete ogni domenica in un comune di Modena e Provincia che coinvolge la cittadinanza. Domenica 10 Marzo sarà a Campogalliano (Modena) presso l'area della Polisportiva di Campogalliano (in caso di pioggia dentro la palestra), dalle 9 alle 13.



"Le Bancarelle" è un evento fatto da privati cittadini, che rimettono in circolo quello che non usano più per dargli nuova vita. L'obiettivo è allungare il ciclo di vita dei prodotti, ridurne lo smaltimento e supportare l'economia circolare della nostra comunità. Chi vende non butta e chi compra risparmia fino al 99% del valore economico dell'oggetto. Non un semplice mercatino del riuso, quindi, ma un vero e proprio progetto di cittadinanza attiva a supporto della sostenibilità. Il progetto Little Market è inclusivo e accoglie chiunque creda che nel proprio piccolo, si possono fare grandi cose.



Vieni a visitarlo per capire come funziona, trova il tuo affare e salva oggetti funzionali dalla discarica! Per partecipare come Bancarelle visita il sito www.littlemarket.it. Per seguire il progetto visitare la pagina Facebook e/o Instagram dello Scoiattolo Little Market.