Il basket in carrozzina arriva a Modena: una serata tra canestri e calici di lambrusco

Per la prima volta a Modena, venerdì 9 luglio a partire dalle ore 20, ci sarà un'esibizione di basket in Calle di Luca dove disabili e normodotati giocheranno insieme... ma tutti in carrozzina! Si tratta di un'iniziativa realizzata dalla squadra di basket in carrozzina di Reggio Emilia ASDRE e dalla Lambruscheria di Via Calle di Luca.



Un format diverso e originale per vivere lo sport e la disabilità con la leggerezza di un buon bicchiere di lambrusco (ogni canestro in palio un calice di lambrusco). Durante la serata gli atleti della squadra si esibiranno in una dimostrazione di basket, e metteranno a disposizione la loro carrozzina da gioco per chiunque voglia cimentarsi in questo sport (sia disabili che normodotati). I più bravi potranno partecipare alle selezioni per la squadra ufficiale che punta alla serie B.

Iscrizioni per provare il basket in carrozzina: Michele 349 771 9783, Martina 338 640 9914.

