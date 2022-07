bedifferent, esibizione di basket in carrozzina in Calle di Luca

Per la seconda volta a Modena, sabato 23 luglio a partire dalle ore 20, una esibizione di basket lungo Calle di Luca dove disabili e normodotati giocheranno insieme... ma tutti in carrozzina, tra i tavolini sotto le stelle e i calici di Lambrusco! Si tratta di un'iniziativa realizzata dalla squadra di basket in carrozzina di Modena e Reggio Emilia ASDRE e dalla Lambruscheria di Calle di Luca, a Modena.

Durante la serata gli atleti della squadra si esibiranno in una dimostrazione di basket, e metteranno a disposizione la loro carrozzina da gioco per chiunque voglia cimentarsi in questo sport (sia disabili che normodotati). I più bravi potranno partecipare alle selezioni per la squadra ufficiale che punta alla serie B.

Un format diverso e originale per vivere lo sport e la disabilità con la leggerezza di un buon bicchiere di lambrusco, infatti al primo canestro ogni giocatore vincerà un calice di ottimo vino offerto da “Giacobazzi Vini”, cantina storica modenese da sempre al fianco dello sport.

Iscrizioni e informazioni: Michele 349 771 9783, Martina 338 640 9914. Prenotazioni tavoli dai locali della strada: Alessio 347.2453990, oppure sulle pagine social della “Lambruscheria Modena”

Evento in partnership con i locali Iodio Puro Modena, Calle 9 lounge&pizza, Gelateria Diecigusti. Media partner della serata Radiamo Web Radio.