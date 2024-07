Tra musica e parole, Gabriele Bassanetti presenta “La nostra notte deve ancora cominciare”

Una presentazione in musica quella in programma per lunedì 15 luglio alle 20.45 nella sala civica di Casa Corsini a Spezzano: Gabriele Bassanetti dialogherà con Guglielmo Leoni e racconterà del suo romanzo "La nostra notte deve ancora cominciare" (di cui verranno letti alcuni passaggi), della sua genesi, dei suoi significati e dei suoi numerosi riferimenti musicali.

Giancarlo Frigieri, autore, cantante, chitarrista, proporrà dal vivo alcuni dei brani (non solo di Springsteen) citati nel libro. Dal Boss a Johnny Cash, dai Green On Red a Little Richard, tante le sorprese in musica per chi prenderà parte alla presentazione. È un tributo alla musica e alla letteratura infatti il primo romanzo di Gabriele Bassanetti, giornalista sassolese con la passione per la musica americana degli anni Ottanta: "La nostra notte deve ancora cominciare" è una grande storia d’amore, il racconto di un sogno ispirato alle note delle canzoni di Bruce Springsteen e di altri autori, per una storia che si snoda nell’America di quell’epoca.

Giancarlo Frigieri ha dato alle stampe dodici album (l’ultimo è “Qualcuno si farà del male”, 2023), con costanti apprezzamenti della critica musicale e del pubblico. Ha suonato anche nei Julie’s Haircut, nei Joe Leaman e nei Mosquitos.