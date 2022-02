Walk-In, ciaspolata per bambini a Fellicarolo di Fanano

Walk-In Modena organizza per domenica 27 febbraio una ciaspolata pensata per genitori con bambini dai 5 ai 10 anni.

Ritrovo ore 15 in località Casuglie (Fellicarolo di Fanano) lungo la strada asfaltata per il Rifugio Taburri. Ciaspolata nel bosco innevato per andare a conoscere la cascata custode della Valle nella sua veste invernale, ripercorrere antichi sentieri dove un tempo passavano i muli e rigenerarci nel silenzio di qualche radura addormentata. Arrivo poi nella radura del rifugio Taburri (dove sarà possibile fare una breve pausa merenda), custodita da alte montagne tutte innevate, più alta tra tutte il Cimone. Durante l'escursione, giocose pratiche di Ecopsicologia e spunti di meditazione in cammino. Rientro verso le 17.30.

Difficoltà: circa 3 km e 200m di dislivello, a seconda del meteo e della composizione del gruppo.

Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino, ciaspole e bastoncini (noleggiabili al rifugio per 8 euro a persona, avvisando la guida in anticipo).

Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932.

Costi: 12 euro adulti, 8 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni

Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.