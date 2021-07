Il meglio di Battisti e Mina in centro a Formigine

Una serata di musica e solidarietà: venerdì 9 luglio alle ore 21 piazza Calcagnini a Formigine ospita “Emozioni. Tra Mina e Battisti”, un imperdibile appuntamento dedicato ad alcuni dei giganti del cantautorato italiano.

Protagonisti della serata saranno alla voce Sabrina Gasparini, apprezzata interprete di musica nazionale e internazionale per la sua forte anima interpretativa, e a voce e pianoforte Alex Lunati, musicista con all’attivo numerose collaborazioni con importanti artisti. Accompagnati dal racconto di Claudio Corrado, i due presenteranno uno spettacolo dedicato a Lucio Battisti e ai brani che il grande cantautore scrisse insieme a Mogol per Mina. Focus della serata saranno infatti non soltanto le famosissime melodie, ma soprattutto le parole dei testi, ricche di significato e capaci di evocare suggestioni e ricordi.

L’evento, a cura del Salotto Culturale Modenese con il patrocinio del Comune di Formigine, rappresenta l’anteprima della rassegna “Parole Suonate - Cantautori”, in programma presso l’Auditorium Spira mirabilis nei mesi invernali. Il ricavato della rassegna sarà devoluto a favore dei progetti solidaristici di Team Enjoy, associazione già nota sul territorio per le iniziative a scopo benefico. “Le collaborazioni tra Battisti, Mogol e Mina hanno consegnato alla musica italiana testi indimenticabili - commenta l’Assessore per Formigine Città sicura e dello sviluppo Corrado Bizzini - Venerdì sera prenderanno nuovamente vita nella cornice del nostro centro storico, con una serata che si inserisce all’interno del ricco calendario eventi estivo formiginese, con cui cerchiamo di contribuire alla ripartenza della nostra comunità”. L’ingresso è libero: è consigliata la prenotazione scrivendo a info@salottoculturalemodena.it

