Concerti e teatro ad Arti Vive Festival: star della serata gli inglesi Bdrmm in piazza Lusvardi

Venerdì 5 luglio il programma di Arti Vive Festival prosegue nel segno della musica d’Oltremanica. Star della serata saranno gli inglesi Bdrmm, artefici di un modern shogaze classic che non dissimula una perdurante fascinazione per i Radiohead. Il concerto in piazza Lusvardi comincerà alle 21.30 e sarà a ingresso gratuito come tutto il carnet della giornata del festival di Soliera. In programma lo spettacolo di Andrea Cosentino “Rimbambimenti” (ore 21.15), il concerto dei Radar 5.11 (ore 20), il dj set a cura di RadioAntenna1 (ore 19) e il dopofestival al Dude, presso Habitat, con il concerto di Kaery Ann a mezzanotte e il successivo djset.

Bdrmm è una band nata nel 2016, tra Hull e Leeds. Le loro influenze si rifanno a Cure, Deerhunter e DIIV e la band indica i RIDE e i Radiohead tra i propri principali punti di riferimento. Ci sono anche echi di krautrock e post-punk, dai The Chameleons ai Protomartyr, oltre al proto-shoegaze di “The Comforts Of Madness” dei Pale Saints. Alla fine del 2019 hanno registrato il loro album di debutto “Bedroom”, acclamato dalla critica e diventato uno dei successi underground del lockdown, secondo il Guardian.Il secondo album della band, “I Don’t Know”, è stato pubblicato a giugno 2023 dall’etichetta Rock Action dei Mogwai con il plauso della critica: Rolling Stone UK lo ha descritto come “un’evoluzione caotica ed emozionante” e la BBC Radio come “un secondo album che è anche meglio del loro debutto”.

Quello di Andrea Cosentino è una sorta di TED talk in salsa punk. Una performance che parte come una conferenza sul tempo da parte di un presunto scienziato, il suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, e che poi scivola verso un concerto/spettacolo che, allineandosi alle concezioni di tempo e materia della fisica quantistica, smonta inevitabilmente ogni ordine e logica causale.

Psych-gaze, desert rock e dark folk sono le tinte oscure del mantello con cui K?ry Ann avvolge le sue canzoni. L’artista italiana ha pubblicato nel 2023 il suo album di debutto – “Songs of grace and ruin” (Atomic Records) – in cui mette in mostra affascinanti combinazioni sonore, tra cupe linee di basso, delay ipnotici e distorsioni dilatate. I Radar 5:11 sono invece di Carpi e dintorni, attivi dal 2017, e si inseriscono con orgoglio nel solco del genere strumentale che fa di distorsioni e dilatazioni gli elementi cardine della produzione musicale.

A partire dalle 18, a dare gusto e colore alle vie del centro storico di Soliera, c’è lo Street Food con stand e truck di prodotti tipici, mercatini handmade, mentre l’Area Bimbi all’interno del Cortile del Castello Campori con laboratori a cura della Ludoteca Ludò è attiva dalle 20 alle 23. Arti Vive Festival è un progetto di Fondazione Campori e Comune di Soliera in collaborazione con Comune di Modena, con il sostegno di Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Per saperne di più: artivivefestival.it e le pagine Facebook e Instagram.