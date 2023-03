“Be my voice”, il film sull'attivista Masih Alinejad al Teatro Drama

Si terrà mercoledì 22 marzo alle 20.30 al Teatro Drama di Modena la proiezione dell’opera di Nahid Persson sull’attivista e giornalista Masih Alinejad, una delle ideatrici della rivolta. “Uno dei più grandi atti di disobbedienza civile nell’Iran di oggi”. E’ così che viene definita la protesta delle donne e degli uomini iraniani, raccontata attraverso la voce di Masih Alinejad, giornalista e attivista da sei milioni di follower, nel documentario “Be my voice” per la rassegna Je Suis Razza Umana, che per questa edizione ha come focus l’autodeterminazione femminile.

Prima del film, alle 20.30, verrà proiettato un video racconto del percorso fatto negli ultimi mesi, con la partecipazione dell’attivista politica iraniana Nasrin Bijaniar e di attiviste di alcune associazioni locali come Black Lives Matter, Donne nel Mondo, Arci Modena e Centro Documentazione Donne, con un contributo di Grazia Baracchi, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Modena. L'evento è a cura di Arci Modena, Casa delle Culture di Modena, Ucca, Città Futura, Drama Teatro con il patrocinio del Comune di Modena.