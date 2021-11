Metal, gli Strana Officina in concerto a Carpi per il "Beat the Hammer Fest"

Venerdì 26 novembre, a partire dalle ore 20.00, si svolgerà il "Beat the Hammer Fest" con la storica band toscana Strana Officina, presso Sheratan Club (Ex MK live Club) a Carpi.

A rendere ancora più rovente l’atmosfera ci penseranno una serie di guest band di tutto rispetto. Ad aprire le danze saranno i Gatecloser freschi di pubblicazione del loro ultimo album “From The Wasteland” con il loro thrash metal potente e melodico ricco di influenza power e heavy metal. A seguire sarà la volta dei modenesi Panni Sporchi, band attiva dai primi anni 90 che propone un thrash grezzo e diretto ma con suoni attuali con cantato in italiano. Poi toccherà ai LifeBreath, band death metal influenzata dai nomi più moderni del genere e in procinto di rilasciare il proprio nuovo album. Sarà quindi la volta dei vicentini Crisalide con il loro thrash/death. Arriverà poi il momento dei modenesi Silenzio Profondo, band attiva da 15 anni che propone un classico heavy metal cantato in italiano.

La band

Gli Strana officina sono nati a metà degli anni 70 per volere dei fratelli Cappanera. La Strana Officina è da allora la beniamina di ogni amante del hard’n’heavy made in Italy, ha prodotto diversi LP ed EP divenuti dei veri e propri cult album e sostenuti dell’amore incondizionato dei vecchi e dei nuovi fan. Il loro ultimo album intitolato “Law of the Jungle”, uscito nel 2019, ha ricevuto ottimi riscontri di critica e di vendite ed ha visto la band impegnata sui palchi dei migliori Live Club e dei più prestigiosi Festival italiani.

Ingresso riservato ai soci FENALC, costo 10 euro, biglietti acquistabili alla cassa. Il costo della tessera associativa è di 5 euro. Il concerto si terrà nel rispetto delle normative anticontagio.