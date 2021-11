"Beaver, come Castoro": Serena Ballista presenta a Modena il suo nuovo libro

Sabato 27 novembre, alle ore 10.30, l’autrice Serena Ballista presenta il libro "Beaver, come Castoro" presso la libreria Piccole abitudini di Modena. L’autrice condurrà il pubblico alla scoperta della sua ultima opera dedicata alla filosofa Simone De Beauvoir, e al suo soprannome «beaver», come castoro, appunto (come lei stessa racconta in Memorie di una ragazza perbene).



Dopo Una stanza tutta per me, ispirato a Virginia Woolf, Serena Ballista torna nelle librerie per la casa editrice Settenove con un nuovo albo illustrato per raccontare un altro pilastro del femminismo internazionale, Simone de Beauvoir. In libreria dal 28 ottobre, e ora sta girando l’Italia per farsi conoscere meglio dai grandi e dai piccoli e piccole. Donne non si nasce, lo si diventa, scriverà la filosofa. Ma che cosa significa? E perché è importante che le bambine e i bambini lo scoprano? Con la complicità di un castoro, alterego di Simone, sarà lei stessa a raccontarlo, in un albo in cui – come Una stanza tutta per me, della stessa autrice – l’elemento biografico del personaggio riesce a esplicitare in poche e semplici parole, un concetto politico e filosofico diventato ormai patrimonio collettivo.



Serena Ballista. È una scrittrice, formatrice e attivista femminista modenese. È presidente dell’ UDI-Unione donne in Italia locale dal 2014, per cui progetta e conduce anche laboratori didattici nelle scuole, finalizzati alla decostruzione dell’immaginario sessista e alla prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. Dal 2012 è autrice di saggi, pamphlet, raccolte di racconti e albi illustrati per l'infanzia, tra cui si ricordano il White Raven per Una stanza tutta per me (Settenove, 2017), tradotto anche all’estero, e Mimosa in fuga (Carthusia, 2021), pubblicato a cento anni dall’istituzione dell'8 Marzo come Giornata internazionale della donna.

Martina Paderni. Laureata in Lingua e letteratura ceca, è anche illustratrice e grafica. Ha pubblicato con le case editrici Einaudi Ragazzi, Giunti, EMME e Lapis. Collabora con associazioni ed enti culturali per i quali organizza laboratori d’arte per bambini e bambine. Ha fondato assieme ad alcune colleghe illustratrici il progetto M.O.L.L.A, un magazine per l'infanzia interamente illustrato.

Beaver, come Castoro è l’ultimo libro della collana Albi illustrati di Settenove, casa editrice nata nel 2013 dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere attraverso albi illustrati, saggistica, narrativa e percorsi scolastici.