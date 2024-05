BeerQuake: a Bosco Albergati il festival benefico di birre artigianali

Il ricavato andrà in beneficienza

BeerQuake, il rinomato festival di birre artigianali di Modena, torna per la sua decima edizione primaverile dal 17 al 19 maggio presso la splendida cornice di Bosco Albergati, in provincia di Modena. Quest'anno sarà presente un'eccezionale selezione di 120 birre artigianali italiane ed internazionali, disponibili su 25 spine a rotazione. Un vero paradiso per gli appassionati, che potranno deliziarsi con un assortimento senza pari di gusti e aromi provenienti da ogni angolo del mondo.

Una delle peculiarità che contraddistingue BeerQuake è il suo impegno verso la solidarietà. Il ricavato dell'evento sarà interamente devoluto a tre associazioni locali: Open Group – impresa sociale che si prende cura delle persone più fragili ; Associazione Cucciolo – supporta le famiglie dei neonati prematuri dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Policlinico S. Orsola di Bologna - e Croce Blu Castelfranco Emilia – associazione volontari pubblica assistenza.

“La nostra missione è sostenere e contribuire al benessere della comunità locale, e siamo fieri di poterlo fare attraverso questa meravigliosa manifestazione - dichiara Luca Damiani, Presidente BeerQuake APS - “. Nel corso degli anni, grazie al sostegno e all'impegno di tutti coloro che partecipano a BeerQuake, siamo riusciti a donare circa 100 mila euro, contribuendo in modo tangibile alla crescita e al sostegno delle associazioni benefiche del nostro territorio”.

In aggiunta, domenica a pranzo, si terrà un pranzo di finanziamento organizzato in collaborazione con le associazioni La Luna di Vasilika e Iroko durante il quale i partecipanti avranno l'opportunità di conoscere e contribuire a finanziare i progetti che riceveranno la donazione. I proventi saranno divisi anche con Cantieri Meticci APS - collettivo di artisti provenienti da oltre venti Paesi del mondo e portano la loro arte nei quartieri di periferia, nelle scuole, nei centri di accoglienza, nelle piccole biblioteche di quartiere, nelle parrocchie - e Scuola Frisoun – scuola di italiano gratuita per stranieri a Nonantola. Un momento di condivisione e solidarietà che si unisce al piacere del buon cibo e delle birre artigianali.

Ma BeerQuake non è solo birra; è anche un'esperienza gastronomica indimenticabile. Oltre alle straordinarie birre, i partecipanti potranno deliziarsi con la cucina squisita dei Burros BBQ, famosi per le loro prelibatezze alla griglia, e con le leccornie enogastronomiche locali curate dai volontari di Bosco Albergati. Un connubio perfetto tra birre di alta qualità e sapori autentici del territorio.

Durante tutti e tre i giorni del festival, i partecipanti potranno godersi la musica dal vivo con le seguenti band e Dj. Venerdì sera il pubblico ballerà con i Barakka e Mirko Dj; sabato è il turno dei Dingo Brothers, Passerotto Dj e Ramblers e per concludere domenica avremo sul palco i TripleMalt e i Tupilak. Un'atmosfera vibrante e coinvolgente che accompagnerà gli amanti della birra in un viaggio tra gusto e divertimento.