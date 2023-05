Festival della Birra e beneficenza, a Castelnuovo torna "BeerQuake"

E' in arrivo la IX Edizione Primaverile di BeerQuake, festival della birra di Castelnuovo Rangone, il cui scopo è la beneficienza e passare tre giorni in compagnia di buona birra e buoni amici, che si terrà il 12 (dalle 19 all'1) 13 (dalle 17 all'1) e 14 maggio (dalle 11 all'1) presso il Circolo Polivalente in Via Ciro Bisi, 1 nella la zona sportiva. L'ingresso è gratuito.

BeerQuake è nato ufficialmente nel 2013, e negli anni si è impegnato in progetti di beneficenza sempre più rilevanti. Dalla prima edizione a favore dei luoghi colpiti dal terremoto del 2012, ha aiutato i paesi colpiti dall'alluvione, poi il reparto Neonatologia del Policlinico di Modena, l’Associazione VOLHand che aiuta persone disabili, l'Aseop Odv (oncologia pedriatica), la Croce Blu e molti altri.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook dedicata.