Le befane vengono a Carpi”, annullato lo spettacolo dell’Epifania

L’Amministrazione comunale ha deciso di annullare lo spettacolo “Le befane vengono a Carpi”, previsto nel pomeriggio dell’Epifania in piazza dei Martiri.

« Anche se l’appuntamento avrebbe rispettato tutte le condizioni di sicurezza – spiega il Vice-Sindaco Stefania Gasparini – abbiamo preferito essere prudenti, a fronte della situazione pandemica. E’ una decisione che prendiamo a malincuore, come amministratori e come genitori, ma proprio per questo doppio ruolo sentiamo due volte la responsabilità di tutelare innanzitutto la salute dei cittadini, in particolare quella dei più piccoli. Se sarà possibile, cercheremo di recuperare l’iniziativa con un altro spettacolo di intrattenimento quando i dati dei contagi da Covid-19 lo consentiranno. »

Lo spettacolo di strada – befane su trampoli accompagnate da una macchina scenica musicale – era in calendario giovedì 6 gennaio dalle 16:00 alle 18:10, a chiusura del programma di “Best Carpi”, organizzato dal Comune insieme con le associazioni di categoria e la SGP “Grandi Eventi”, partito a fine novembre.