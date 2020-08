"Belcanto Italiano", lirica sotto le stelle a Castelvetro

"Belcanto Italiano" con il patrocinio del comune di Castelvetro organizza un concerto lirico il 9 agosto alle ore 20.30 presso il cortile delle ex scuole elementari in pieno centro storico.

Il concerto si terrà in conclusione di Belcanto Italiano Summer Campus, un'esperienza di vita nella musica, tra tecnica, studio profondo e condivisione della gioia intensa di collaborazione tra allievi e docenti nella prospettiva della formazione di una compagnia di canto che diventi un'alternativa al clima generale delle rappresentazioni operistiche moderne che spesso creano dubbi e perplessità in una vasta parte di pubblico.

Un progetto per artisti esperti o in erba fortemente motivati, un percorso che mette al centro la bravura degli interpreti e sopra ogni cosa e al centro di tutto la verità dei compositori nell'espressione più pura della loro idea artistica messa in scena.

L'ingresso sarà ad offerta libera. Per maggiori informazioni visitare il sito web.